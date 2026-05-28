Economen waarschuwen: déze kerst betaal je de hoofdprijs voor je boodschappen – en het is al te laat

Het kerstdiner van 2026 wordt het duurste in jaren. Niet door bibberende oogsten of een plotselinge crisis, maar door een rekening die al maanden geleden is uitgeschreven en pas in december op de mat valt. Rabobank rekent op +7 procent in het schap, economen spreken over een "opmaat naar wat nog gaat komen", en de keten heeft nog maar weinig ruimte om de klap op te vangen.

De kop boven het schap

Voor wie de afgelopen weken bij de kassa dacht: "valt eigenlijk best mee" – geniet er nog even van. De voedselprijsinflatie kwam in april uit op een bescheiden 1,5 procent, ruim onder het tempo waarin energie en brandstof omhoog schoten ( Rabobank ). Maar dat is een momentopname die de werkelijkheid maskeert. De Rabobank rekent erop dat boodschappen rond kerst zo'n 7 procent duurder zijn dan aan het begin van 2026 ( Welingelichte Kringen ).

En het venijn zit in de timing: de echte versnelling komt vanaf de kerstperiode en begin 2027 ( Rabobank ). Precies wanneer de gemiddelde Nederlander zijn karretje volgooit met gourmetschotels, oliebollen en flessen wijn.

Waarom het te laat is om het nog te keren

De kostenstijging die straks in het schap landt, is in feite al ingeprijsd. Drie mechanismen die nú spelen, betaal je in december:

1. De Iran-rekening lekt naar je bord. Olie boven de 100 dollar per vat en gasprijzen die in mei en juni pieken, sijpelen pas met maanden vertraging door in voeding. "Tussen de zes en twaalf maanden, dan zie je het terug in voedingsmiddelen", waarschuwt RTL/WNL-econoom Martin Visser. Hij noemt het huidige cijfer expliciet "een opmaat naar wat nog gaat komen" ( WNL ).

2. Kunstmest, verpakkingen, transport – alles tegelijk. Een groot deel van de wereldwijde kunstmestproductie ligt in het Midden-Oosten stil of bereikt Europa niet ( Beko Groothandel ). ING-hoofdeconoom internationaal James Knightley: "Hoe langer dit probleem duurt, des te groter de kans dat het overslaat op kunstmest en uiteindelijk op de voedselprijzen" ( Morningstar ). Bij Beko stegen palmolie (+€140), zonnebloemolie (+€55) en raapolie (+€10) per 1.000 liter in één maand tijd ( Beko Groothandel ).

3. Per 1 juli komt de vrachtwagenheffing erbij. Op exact dezelfde dag dat Essent zijn tarieven omhoog gooit, gaat ook de vrachtwagenheffing in. Veel transporteurs hebben contractueel vastgelegd dat zij stijgende dieselkosten één-op-één mogen doorbelasten – en die dieselprijs is al hoog ( Rabobank ).

De keten loopt leeg

Wat je nu in de supermarkt ziet, is een keten die de eerste klappen heeft opgevangen. Promoties zijn maanden geleden ingekocht ( Rabobank ), termijncontracten dempen de scherpste pieken, en supermarkten knijpen hun toch al smalle marges uit. Maar:

"Met de lage marges in de keten zit daar wel een limiet aan, dus we verwachten dat deze kostenstijgingen vanaf deze zomer ook doorsijpelen in de consumentenprijzen." — Rabobank Inflatiemonitor Q2 2026

Daar komt bij dat bijna 300 Europese en Aziatische bedrijven de afgelopen weken aankondigden prijsverhogingen of productieverlagingen door te voeren als gevolg van de Iran-oorlog ( Morningstar ). Unilever – eigenaar van merken die in vrijwel elk Nederlands kastje staan, van Knorr tot Magnum – waarschuwt expliciet voor "hogere productiekosten als gevolg van de Iran-oorlog" ( Morningstar ).

En dan hebben we het nog niet over de Wereldbank, die afgelopen weekend waarschuwde dat stijgende energieprijzen voedsel voor miljoenen mensen wereldwijd onbetaalbaar dreigen te maken ( Newsbit ).

Welke producten worden het hardst geraakt?

Niet alles gaat even hard. De pijn komt het scherpst binnen bij categorieën met veel transport, verpakking of olie-input:

Categorie Waarom kwetsbaar Vlees Diervoeder, kunstmest, koeltransport. Rundvlees verdubbelde tot verviervoudigde al in prijs Olie & vetten Palm-, zonnebloem- en raapolie schoten in één maand omhoog Brood & granen Kunstmest-afhankelijk, energie-intensief in verwerking Zuivel & groenten Reageerden in april al sterker dan gemiddeld Biologisch Verschil met regulier al opgelopen tot 66 procent Cacao Cacaoprijs schommelt rond $4.150 per ton – historisch hoog

Vertaald naar het kerstdiner: gourmet wordt duurder (vlees + transport), bakplezier wordt duurder (boter, eieren, chocola), én de fles olijfolie waarmee je salade aanmaakt. Alleen de aardappels en pasta blijven relatief stabiel ( Rabobank ).

Loon stijgt, koopkracht keldert

Het wrange: de cao-lonen stegen in maart met 4,6 procent en blijven dit jaar gemiddeld 4,3 procent boven 2025 ( Rabobank ). Op papier ga je er dus op vooruit. Maar in 2027 daalt de koopkracht alweer met 0,5 procent, doordat de hogere inflatie samenkomt met lastenverzwaringen uit het coalitieakkoord: hogere tarieven in box 1, beperkt indexeren van heffingskortingen én een hoger eigen risico in de zorg ( Rabobank ).

Anders gezegd: je loonsverhoging gaat in december op aan vlees, olie en het kerstdiner.

Wat kun je nú al doen?

Wachten tot december is de duurste optie. Zes concrete stappen die nog wél verschil maken:

Sla nu houdbare basics in. Olie, rijst, pasta, conserven, koffie, chocola. De prijzen die je vandaag betaalt, zie je over zes maanden niet meer terug. Vries vlees in. Acties op rundvlees en kip nu inslaan is structureel goedkoper dan wachten op de kerstweek. Maak het kerstmenu in juli al. Klinkt absurd, maar wie nu de wijn, de bonbons en de luxe sauzen koopt, scheelt al gauw 7 tot 10 procent. Wissel huismerk voor A-merk. Het verschil tussen Albert Heijn-huismerk en A-merken loopt door deze ontwikkeling juist verder uit elkaar. Huismerken absorberen langer. Schrap biologisch waar het kan. Het verschil met regulier is gemiddeld 66 procent en groeit (Newsmonkey). Bij pasta, rijst en zuivel scheelt het soms niets – bij thee, snacks en sauzen tot een factor zeven. App-acties stapelen. Bonus, Appie, Jumbo Extra's én de Too Good To Go-tegoeden van je supermarkt – in 2026 is dat geen vrekkigheid meer, dat is gewoon rekenen.

Of, zoals de Rabobank-economen het droog noteren: "Boodschappen zullen vooral rond de kerstperiode en begin 2027 aanzienlijk versnellen." Een eufemisme voor: het diner van 2026 wordt het duurste sinds de energiecrisis.