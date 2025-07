AEX-index licht lager na hoge importheffing VS voor Canada

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging vrijdag licht omlaag, na de winstbeurt een dag eerder. De beurshandel stond opnieuw in het teken van de importheffingen van Donald Trump. De Amerikaanse president kondigde aan vanaf 1 augustus een heffing van 35 procent in te voeren op een deel van de producten uit Canada. Volgens Trump is de maatregel een reactie op Canadese tegenheffingen.

Trump zei daarnaast tegen nieuwszender NBC News dat hij de meeste landen die nog geen brief hebben ontvangen met nieuwe importheffingen, een basistarief van 15 tot 20 procent wil opleggen. Momenteel hanteren de Verenigde Staten een algemeen tarief van 10 procent, hoewel voor bepaalde producten zoals staal en auto's hogere heffingen gelden. De Europese Unie heeft tot nu toe nog geen brief ontvangen van Trump.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 925,59 punten. Een dag eerder won de AEX 0,9 procent. De MidKap bleef vrijwel onveranderd op 918,85 punten.