China ontkent opdracht voor 'illegale' opslag klantgegevens

BEIJING (ANP/AFP) - De Chinese regering heeft bedrijven niet gevraagd om "illegaal" persoonlijke gegevens van klanten te verzamelen en op te slaan. Dat heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten, nadat de Ierse datatoezichthouder donderdag had aangekondigd een nieuw onderzoek naar TikTok te starten. Dat onderzoek richt zich op het opslaan van persoonlijke gegevens in China door het Chinese socialemediabedrijf.

Het Europese privacytoezicht op TikTok ligt bij de Ierse Data Protection Commission (DPC) omdat TikTok zijn Europese hoofdkantoor in Dublin heeft. Het bedrijf heeft eerder aangegeven dat gegevens van inwoners van de Europese Unie nooit op servers in China zijn opgeslagen. Maar volgens de DPC werd in april bekend dat TikTok wel degelijk gegevens in China had opgeslagen. In mei kreeg TikTok al een boete van 530 miljoen euro omdat medewerkers in China toegang hadden tot persoonsgegevens van gebruikers uit de Europese Unie.