ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX-index licht lager na nieuw record, KPN daalt na resultaten

Economie
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 9:25
anp281025074 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging dinsdag licht omlaag. Beleggers deden het rustig aan na het bereiken van een nieuw recordniveau op maandag. De hoop op een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China, de twee grootste economieën ter wereld, zorgde in de afgelopen dagen voor optimisme op de beursvloeren. Beleggers lijken nu te wachten of de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping bij hun ontmoeting op donderdag inderdaad een deal aankondigen.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 979,50 punten. Maandag eindigde de AEX op een slotrecord van 982 punten. KPN was de grootste daler bij de hoofdfondsen, met een min van 2 procent. Het telecombedrijf kreeg er afgelopen kwartaal meer klanten bij en zag de omzet en winst licht stijgen. Ook bevestigde het concern de jaarverwachtingen. Beleggers lijken echter op meer te hebben gehoopt.
loading

POPULAIR NIEUWS

9dba0eb9 1417 40bf b44e db60a0a1da5d

Slaap je beter als je bananen eet?

anp271025083 1

Gamechanger? Storm over PVV-hetze wakkert aan

0507653c98c9d4b0e24ba388785ba16e

Doodeng: Poetins Burevestnik, de nucleair aangedreven kruisraket met ‘onbeperkt’ bereik

shutterstock_2383005665

Zo herken je hoogbegaafdheid bij jonge kinderen: de vroege signalen

ANP-526198342

Hoeveel gas zit er nog in de bodem van de Noordzee?

Scherm­afbeelding 2025-10-27 om 16.27.55

Hamas-terrorist werkte jarenlang in Gaza voor Duitse publieke omroep ZDF

Loading