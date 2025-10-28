AEX-index licht lager na nieuw record, KPN daalt na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging dinsdag licht omlaag. Beleggers deden het rustig aan na het bereiken van een nieuw recordniveau op maandag. De hoop op een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China, de twee grootste economieën ter wereld, zorgde in de afgelopen dagen voor optimisme op de beursvloeren. Beleggers lijken nu te wachten of de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping bij hun ontmoeting op donderdag inderdaad een deal aankondigen.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 979,50 punten. Maandag eindigde de AEX op een slotrecord van 982 punten. KPN was de grootste daler bij de hoofdfondsen, met een min van 2 procent. Het telecombedrijf kreeg er afgelopen kwartaal meer klanten bij en zag de omzet en winst licht stijgen. Ook bevestigde het concern de jaarverwachtingen. Beleggers lijken echter op meer te hebben gehoopt.