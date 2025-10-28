ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Musk lanceert Grokipedia als concurrent van 'linkse' Wikipedia

Economie
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 9:24
anp281025073 1
PALO ALTO (ANP/DPA) - Elon Musk heeft deze week Grokipedia gelanceerd, een nieuwe concurrent van online-encyclopedie Wikipedia. De miljardair heeft Wikipedia herhaaldelijk verweten ideologisch gekleurd en te links te zijn.
De site, die in versie 0.1 online ging, bevatte dinsdagochtend al meer dan 885.000 artikelen, tegenover de ruim 7 miljoen Engelstalige artikelen op Wikipedia. Bij de lancering beloofde Musk een nieuwe versie 1.0, die volgens hem "tien keer beter" zal zijn dan de huidige liveversie, die hij al "beter dan Wikipedia" vindt.
"Het doel van Grok en Grokipedia.com is de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid. We zullen nooit perfect zijn, maar we zullen er toch naar streven", zei hij op X. De naam Grokipedia is afgeleid van xAI's chatbot Grok. Musk zei eerder dat Grok "maximaal op zoek naar de waarheid" is. De lancering van Grokipedia stond oorspronkelijk gepland voor eind september, maar werd volgens Musk uitgesteld om "de propaganda te verwijderen".
loading

POPULAIR NIEUWS

9dba0eb9 1417 40bf b44e db60a0a1da5d

Slaap je beter als je bananen eet?

anp271025083 1

Gamechanger? Storm over PVV-hetze wakkert aan

0507653c98c9d4b0e24ba388785ba16e

Doodeng: Poetins Burevestnik, de nucleair aangedreven kruisraket met ‘onbeperkt’ bereik

shutterstock_2383005665

Zo herken je hoogbegaafdheid bij jonge kinderen: de vroege signalen

ANP-526198342

Hoeveel gas zit er nog in de bodem van de Noordzee?

Scherm­afbeelding 2025-10-27 om 16.27.55

Hamas-terrorist werkte jarenlang in Gaza voor Duitse publieke omroep ZDF

Loading