Musk lanceert Grokipedia als concurrent van 'linkse' Wikipedia

PALO ALTO (ANP/DPA) - Elon Musk heeft deze week Grokipedia gelanceerd, een nieuwe concurrent van online-encyclopedie Wikipedia. De miljardair heeft Wikipedia herhaaldelijk verweten ideologisch gekleurd en te links te zijn.
De site, die in versie 0.1 online ging, bevatte dinsdagochtend al meer dan 885.000 artikelen, tegenover de ruim 7 miljoen Engelstalige artikelen op Wikipedia. Bij de lancering beloofde Musk een nieuwe versie 1.0, die volgens hem "tien keer beter" zal zijn dan de huidige liveversie, die hij al "beter dan Wikipedia" vindt.
"Het doel van Grok en Grokipedia.com is de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid. We zullen nooit perfect zijn, maar we zullen er toch naar streven", zei hij op X. De naam Grokipedia is afgeleid van xAI's chatbot Grok. Musk zei eerder dat Grok "maximaal op zoek naar de waarheid" is. De lancering van Grokipedia stond oorspronkelijk gepland voor eind september, maar werd volgens Musk uitgesteld om "de propaganda te verwijderen".