Media Israël: overgedragen resten van al begraven gijzelaar

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 9:26
anp281025075 1
TEL AVIV (ANP) - De menselijke resten die Hamas maandag aan Israël overdroeg, zijn van een gijzelaar van wie eerder al resten zijn overgedragen, aldus Israëlische media. Die persoon is begraven in Israël. Er zou volgens forensisch onderzoek geen match zijn met de dertien overleden gijzelaars die zich nog in Gaza bevinden.
Er wordt niet gemeld van welke gijzelaar de stoffelijke resten zijn. The Jerusalem Post schrijft dat premier Benjamin Netanyahu dinsdag overleg zal voeren over de reactie van Israël.
Het land reageerde eerder boos op het uitblijven van de terugkeer van de laatste gijzelaars. Hamas moet alle lichamen overdragen als onderdeel van een staakt-het-vuren, maar zegt dat het tijd kost om de lichamen te vinden en op te graven. Israël meent dat Hamas weet waar de lichamen zijn.
