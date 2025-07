AEX-index licht lager na nieuwe heffing Trump voor EU

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging maandag licht omlaag. Beleggers verwerkten de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om vanaf 1 augustus een heffing van 30 procent in te voeren op producten uit de Europese Unie. Ook voor Mexico geldt vanaf die datum een importtarief van 30 procent.

De zaterdag door Trump aangekondigde heffing voor de EU is hoger dan het tarief van 20 procent dat in april werd aangekondigd, wat later werd beperkt tot een "basistarief" van 10 procent. Volgens Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, blijft de EU onderhandelen met de VS over een handelsakkoord. Ze dreigde wel met tegenmaatregelen als een deal uitblijft. De lijst met Amerikaanse producten waarop de EU hogere importtarieven kan heffen, ligt al klaar.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 917,54 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 911,25 punten. Frankfurt en Parijs zakten tot 1 procent. Londen won 0,1 procent.