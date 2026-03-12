ECONOMIE
AEX-index licht omlaag door aanhoudende stijging olieprijs

Economie
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 9:22
anp120326062 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag licht lager geopend. Beleggers bleven voorzichtig door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en de verstoringen van de olietransporten uit de regio. De aangekondigde recordvrijgave van olie uit noodreserves door leden van het Internationaal Energieagentschap (IEA) is er vooralsnog niet in geslaagd de oliemarkt te kalmeren.
Het besluit van het IEA geeft volgens oliehandelaren juist aan hoe acuut het risico op een olietekort is en dat het agentschap niet gelooft dat de oorlog snel zal eindigen. De olieprijzen bleven daardoor stijgen. Beleggers vrezen dat de hogere energieprijzen de inflatie weer zullen aanwakkeren en dat de centrale banken de rente moeten verhogen om de prijsstijgingen onder controle te krijgen.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 999,73 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent.
