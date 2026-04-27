Jan Smit heeft allang een ander en plant een nieuw leven in Spanje

De scheiding van Jan en Liza Smit kwam voor ingewijden niet uit de lucht vallen. In Volendam gaan al langer geruchten dat de zanger het met een lokale fotografe heeft aangelegd. Detail: ze is nu nog getrouwd met een andere Jan Smit.

Dat vertelt een 'goed ingevoerde bron' aan Story. “Jan is geenszins van plan om zijn huwelijk te redden. Over niet al te lange tijd zal hij zijn nieuwe relatie bekendmaken. Het gaat om Corine Smit-Runderkamp.” Die naam is niet nieuw. Haar achterneef Niels Runderkamp ontkende eerder de geruchten over een affaire tussen Jan en Corine. Zelf heeft ze nooit gereageerd.

Maar zo laat de ingewijde weten: “Iedereen houdt zich nu even koest. Dat wordt straks wel anders. Dan zal, als een duveltje uit een doosje, bekend worden dat Jan een relatie heeft met deze vrouw.”

De bron weet ook te vertellen dat Jan naar Spanje zal vertrekken. “Voor de breuk verbleef Jan al heel vaak in zijn huis in het Spaanse Marbella. In Volendam is het geen geheim dat hij daar heel graag is.”

Hij zou verder willen met zijn makelaarskantoor. “En dan alleen voor zijn optredens en kinderen naar Nederland komen. Het is ook een plek waar Corine zich thuis zal voelen. Als bruidsfotografe is ze al veel in Spanje en daarbuiten te vinden.”

De ingewijde besluit: “Jan zal een nieuw leven in Spanje opbouwen met Corine, dat is wat er gaat gebeuren.”