Tweeling sterft arm in arm door elektrocutie.

Samenleving
door Désirée du Roy
maandag, 27 april 2026 om 6:43
ahead-upcoming-hunting-season-failed-1075874190
Ze waren pas twintig en wilden een duif redden die verstrikt was geraakt in een hoogspanningskabel bij hun woonplaats in Noord-Italië. Wat een onschuldige oefening voor een jachtpartij had moeten zijn, eindigde in een drama dat een hele gemeenschap ontwricht.
De tweelingbroers Francesco en Giacomo Ierloni gebruikten een lange stok van koolstofvezel om de vogel los te krijgen, maar raakten daarbij een middenspanningslijn op tien meter hoogte. Een van hen kreeg een fatale schok en viel neer; de ander probeerde hem nog weg te trekken en werd op zijn beurt geëlektrocuteerd. Hun vader en oom vonden de jongens later dood op de bosgrond, arm in arm, slechts enkele dagen voor hun verjaardag.
De burgemeester, die de broers persoonlijk kende, sprak van “gouden jongens” die bekend stonden als hardwerkend en vriendelijk en zijn verdriet nauwelijks in woorden kon vatten. Het forensisch onderzoek wees uit dat ze door een hartstilstand als gevolg van de elektrische schok zijn overleden.

Lees ook

Bizarre video: Tweelingzussen gaan viraal met synchroon interview over gewapende overvalBizarre video: Tweelingzussen gaan viraal met synchroon interview over gewapende overval
Mysterieus experiment: KRO-NCRV maakt docu over enige gescheiden Nederlandse tweelingMysterieus experiment: KRO-NCRV maakt docu over enige gescheiden Nederlandse tweeling
Aantal tweelingen in 40 jaar tijd verdubbeldAantal tweelingen in 40 jaar tijd verdubbeld
Gasoline-Prices-Around-the-World-2026-Web

Benzineprijzen wereldwijd, van $0,09 tot $15,65

137248419 m

Onze 7 meest voorkomende seksuele fantasieën

ANP-525231780

Koningsdag 2026 in Amsterdam: 10 tips om er een topdag van te maken

162972937 m

13 tekenen van hoge emotionele intelligentie

shutterstock_1940786752

De stille achteruitgang na je dertigste: je merkt het pas als het te laat is

anp260426066 1

Rusland bedankt Noord-Korea voor 'bevrijding van Koersk'

