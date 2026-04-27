BRI is veel beter dan BMI Plus: Hoe bereken ik mijn BRI

De Body Mass Index (BMI) is makkelijk te berekenen, maar wordt bekritiseerd omdat het niet altijd een nauwkeurige indicator is van een gezond gewicht. Dit komt doordat BMI simpelweg het gewicht deelt door de lengte in het kwadraat, zonder rekening te houden met de verhouding tussen vet en spieren of het type vet dat iemand heeft.

Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een misleidende classificatie van voetballers als Brian Brobbey met 'overgewicht', terwijl hun lichaamsbouw voornamelijk uit spieren bestaat

Daarentegen wint de Body Roundness Index (BRI) aan populariteit. Deze index houdt rekening met de buik- en heupomtrek, wat een betere maatstaf zou kunnen zijn voor het bepalen van een gezond gewicht. Een Amerikaanse cohortstudie heeft aangetoond dat BRI een betere indicator voor mortaliteit kan zijn dan BMI. De BRI is echter minder gebruiksvriendelijk, omdat het meten van de juiste omtrek niet altijd eenvoudig is en een grafisch rekentoestel vereist is voor de berekening

Professionals, zoals obesitaschirurg Bruno Dillemans , benadrukken dat het meten van de buikomtrek al jarenlang een belangrijke factor is in de beoordeling van gezondheid. Hoewel de BRI nog niet algemeen bekend is, biedt het potentieel een nauwkeuriger beeld van iemands gezondheid dan de traditionele BMI

Body Roundness Index

Om je Body Roundness Index (BRI) te berekenen, heb je je buik- en heupomtrek nodig. De BRI-formule is complexer dan die van de BMI en kan een grafisch rekentoestel vereisen. De exacte formule is niet volledig weergegeven in de beschikbare informatie, maar het is duidelijk dat de BRI rekening houdt met de verhouding van je buik- en heupomtrek

Voor een nauwkeurige meting van je buikomtrek , meet je idealiter in het midden tussen je onderste rib en je bekken. Het is belangrijk om consistent te zijn in waar je meet, of dat nu boven, onder, of op de navel is

Omdat de BRI minder gebruiksvriendelijk is dan de BMI, kan het handig zijn om een online calculator te gebruiken die de BRI voor je kan berekenen op basis van je ingevoerde metingen.

Een gezonde BRI ligt tussen de 3,4 en 6,9.