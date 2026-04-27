Ssst – zo kun je stiekem iemands WhatsApp-status bekijken zonder betrapt te worden.

Je kunt iemands WhatsApp
‑status verrassend makkelijk anoniem bekijken – maar er hangt wel een prijskaartje aan vast: jouw eigen leesbewijzen verdwijnen ook.
Wie gewoon nieuwsgierig is, komt met de klassieke tips
niet ver. Vliegtuigmodus aan, status kijken en daarna weer online gaan klinkt slim, maar zodra je verbinding maakt, krijgt de ander alsnog te zien dat jij gekeken hebt. Tenzij je in vliegtuigmodus de hele app verwijdert en opnieuw installeert – nogal omslachtig voor één stiekeme blik.
Handiger is het om in WhatsApp
naar Instellingen > Account > Privacy
te gaan en daar de leesbevestigingen uit te zetten. Dan verdwijnen de blauwe vinkjes én kun je statussen bekijken zonder in het lijstje ‘kijkers’ te verschijnen. Let op: ook jij ziet dan geen leesbevestigingen meer bij anderen, een soort stilzwijgende ruil. Voor een korte, anonieme check kun je de functie na afloop gewoon weer inschakelen.
Wie niet wil dat half WhatsApp
meekijkt, moet ook zijn eigen statusinstellingen nalopen. Standaard kan iedereen die jouw nummer heeft je status zien, van je loodgieter tot een vage werkrelatie. In Instellingen > Privacy > Status kun je beperken wie mag meekijken, bijvoorbeeld alleen geselecteerde contacten of juist iedereen behalve een paar namen. Zo hou je niet alleen zelf een oogje in het zeil, maar scherm je je eigen leven ook beter af