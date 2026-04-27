Ssst – zo kun je stiekem iemands WhatsApp-status bekijken zonder betrapt te worden.

social media
door Dirk Kruin
maandag, 27 april 2026 om 10:04
Je kunt iemands WhatsApp‑status verrassend makkelijk anoniem bekijken – maar er hangt wel een prijskaartje aan vast: jouw eigen leesbewijzen verdwijnen ook.

Ssst, zo werkt het

Wie gewoon nieuwsgierig is, komt met de klassieke tips niet ver. Vliegtuigmodus aan, status kijken en daarna weer online gaan klinkt slim, maar zodra je verbinding maakt, krijgt de ander alsnog te zien dat jij gekeken hebt. Tenzij je in vliegtuigmodus de hele app verwijdert en opnieuw installeert – nogal omslachtig voor één stiekeme blik.
Handiger is het om in WhatsApp naar Instellingen > Account > Privacy te gaan en daar de leesbevestigingen uit te zetten. Dan verdwijnen de blauwe vinkjes én kun je statussen bekijken zonder in het lijstje ‘kijkers’ te verschijnen. Let op: ook jij ziet dan geen leesbevestigingen meer bij anderen, een soort stilzwijgende ruil. Voor een korte, anonieme check kun je de functie na afloop gewoon weer inschakelen.

En je eigen privacy dan?

Wie niet wil dat half WhatsApp meekijkt, moet ook zijn eigen statusinstellingen nalopen. Standaard kan iedereen die jouw nummer heeft je status zien, van je loodgieter tot een vage werkrelatie. In Instellingen > Privacy > Status kun je beperken wie mag meekijken, bijvoorbeeld alleen geselecteerde contacten of juist iedereen behalve een paar namen. Zo hou je niet alleen zelf een oogje in het zeil, maar scherm je je eigen leven ook beter af

Lees ook

Zo lees je verwijderde WhatsApp-berichten van anderen terugZo lees je verwijderde WhatsApp-berichten van anderen terug
Hotties en lippies: waarom WhatsApp-meidenhuizen allesbehalve onschuldig zijnHotties en lippies: waarom WhatsApp-meidenhuizen allesbehalve onschuldig zijn
De beste trucs om WhatsApp te gebruiken als een expertDe beste trucs om WhatsApp te gebruiken als een expert
