Vakbonden België staken, vluchten geschrapt en ov verstoord

BRUSSEL (ANP) - Een landelijke staking in België levert donderdag hinder op voor het vliegverkeer en het openbaar vervoer. De staking is georganiseerd door de vakbonden. Vanaf Brussels Airport zijn alle vertrekkende vluchten geschrapt, net als de helft van alle aankomende vluchten.

Drie dagen hiervoor had België te maken met een nationale staking op het spoor. Die is voorbij, maar een deel van het personeel van metro's, trams en bussen in Vlaanderen en Brussel staakt wel. Het openbaar vervoer zal daarom flink verstoord zijn.

Ook personeel van de afvalophaaldiensten, het onderwijs en de kinderopvang staakt.

De vakbonden komen eind donderdagochtend bijeen voor een betoging in Brussel. Ze demonstreren tegen hervormingen van de regering van premier Bart De Wever over pensioenen en sociale zekerheid. De bonden zeggen tienduizenden betogers te verwachten. Er zijn het afgelopen jaar al meerdere van dit soort landelijke stakingsdagen in België georganiseerd, tot dusver zonder resultaat.