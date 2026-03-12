ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vakbonden België staken, vluchten geschrapt en ov verstoord

Economie
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 9:21
anp120326060 1
BRUSSEL (ANP) - Een landelijke staking in België levert donderdag hinder op voor het vliegverkeer en het openbaar vervoer. De staking is georganiseerd door de vakbonden. Vanaf Brussels Airport zijn alle vertrekkende vluchten geschrapt, net als de helft van alle aankomende vluchten.
Drie dagen hiervoor had België te maken met een nationale staking op het spoor. Die is voorbij, maar een deel van het personeel van metro's, trams en bussen in Vlaanderen en Brussel staakt wel. Het openbaar vervoer zal daarom flink verstoord zijn.
Ook personeel van de afvalophaaldiensten, het onderwijs en de kinderopvang staakt.
De vakbonden komen eind donderdagochtend bijeen voor een betoging in Brussel. Ze demonstreren tegen hervormingen van de regering van premier Bart De Wever over pensioenen en sociale zekerheid. De bonden zeggen tienduizenden betogers te verwachten. Er zijn het afgelopen jaar al meerdere van dit soort landelijke stakingsdagen in België georganiseerd, tot dusver zonder resultaat.
loading

POPULAIR NIEUWS

107009477-15631271-Thylane_was_three_when_she_was_catapulted_to_the_spotlight_after-a-26_1773136093701

Hoe het verder ging met Thylane Blondeau, 16 jaar geleden uitgeroepen tot het mooiste meisje ooit

generated-image (4)

Een topeconoom voorspelt een 'zeer zware' recessie in 2027

142219227_m

Met je smartphone op de wc? Dat kan je duur komen te staan

generated-image (5)

NYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergisten

IRANs_0

Olie weer boven de $100 want Iran blijkt op geen stukken na verslagen

168321261_m

Waarom je altijd ruzie hebt met het laatste stukje buitenband na lekrijden. En hoe het wél moet

Loading