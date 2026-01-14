ECONOMIE
AEX-index sluit iets lager, Besi en Randstad bij grootste dalers

Economie
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 17:51
anp140126160 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag iets lager gesloten. De grootste dalers in de hoofdindex waren onder meer chiptoeleverancier Besi, uitzender Randstad en postkluisjesbedrijf InPost. Zwaargewicht Shell stond wel bij de winnaars, wat voor tegenwicht zorgde.
Besi toonde een min van 3,4 procent. Daarmee deed het aandeel een stapje terug na de flinke koerswinsten in de voorgaande handelsdagen na een goed ontvangen handelsbericht. Branchegenoten ASMI en ASML zakten tot 1,7 procent. InPost verloor 4,4 procent en Randstad daalde 2,4 procent. Investeerder CVC Capital Partners werd 2,6 procent goedkoper.
De AEX eindigde een fractie lager op 996,75 punten, nadat een dag eerder nog een recordslotstand werd bereikt. Het historische niveau van 1000 punten blijft nog wel in zicht voor de Amsterdamse hoofdgraadmeter.
