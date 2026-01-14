Mensenrechtenorganisatie meldt 3428 doden door protesten in Iran

OSLO (ANP) - Het dodental door de protesten in Iran is opgelopen tot zeker 3428. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights, die ook spreekt over minstens 10.000 arrestaties sinds het begin van de onrust.

"Na de massale moord op demonstranten op straat in de afgelopen dagen, dreigt de rechterlijke macht van de Islamitische Republiek met grootschalige executies van demonstranten", zegt de directeur van de organisatie.

In Iran wordt sinds eind december gedemonstreerd. Onrust over economische problemen heeft geleid tot een landelijke protestgolf. De autoriteiten treden daar volgens getuigen met veel geweld tegen op. Er zijn berichten dat met scherp wordt geschoten op betogers.

De autoriteiten hebben het internet uitgeschakeld en dat maakt het lastiger om een volledig beeld te krijgen van de situatie. Schattingen over het dodental van verschillende groepen en organisaties lopen uiteen.