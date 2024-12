AEX-index veert op in rustige handel richting kerst

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak veerde dinsdag wat op, na de kleine verliesbeurt een dag eerder. De handel verliep relatief rustig in aanloop naar de kerstdagen. De meeste Europese beurzen, waaronder die in Amsterdam, zijn slechts een halve dag open en sluiten om 14.00 uur. In Frankfurt blijft de beurs de hele dag dicht vanwege kerstavond. Op eerste en tweede kerstdag zijn de Europese beurzen gesloten. In New York wordt ook een halve dag gehandeld, tot 19.00 uur Nederlandse tijd. Wall Street is op eerste kerstdag dicht, maar is op tweede kerstdag wel de hele dag open.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 876,54 punten. Over heel 2024 koerst de AEX af op een jaarwinst van ruim 11 procent. De MidKap klom 0,3 procent tot 830,42 punten. De beurs in Parijs won 0,5 procent. In Londen, waar tot 13.30 uur wordt gehandeld, steeg de FTSE-index 0,4 procent.