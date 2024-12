Olympisch zeilster Van der Meer (24) stopt

UTRECHT (ANP) - De op de afgelopen Olympische Spelen als zesde geëindigde Laila van der Meer stopt als zeilster. De 24-jarige specialiste in de Nacra 17-klasse gaat aan de slag bij de politie, meldt de watersportbond. Haar teamgenoot Bjarne Bouwer gaat wel door, op jacht naar een olympische medaille over vier jaar in Los Angeles.

"Ik had een dubbel gevoel bij de Olympische Spelen, zowel met betrekking tot het resultaat als ook over de beleving. Als je dan twijfelt en ook nog een andere droom hebt, moet je die keuze maken. Wij zijn een team dat alles moet geven om over vier jaar goud te kunnen winnen. Die verantwoordelijkheid heb ik ook richting mijn teamgenoot", licht Van der Meer toe in een verklaring.

"Laila volgt haar hart, dat begrijp ik heel goed. We hebben samen heel veel geleerd en ik wil Laila daarvoor bedanken. Mijn hart zegt dat ik als topsporter vol door ga op weg naar het realiseren van mijn droom op een olympische medaille in 2028", aldus de 21-jarige Bouwer.