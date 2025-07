AEX-index verder omhoog ondanks nieuwe handelstarieven van Trump

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index ging donderdag verder omhoog, na de kleine winstbeurt een dag eerder. Beleggers lijken niet onder de indruk van de nieuwe importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Tot nu toe hebben twintig landen brieven met tarieven van Trump ontvangen. Deze tarieven komen grotendeels overeen met de percentages die Trump in april al had aangekondigd. Het tarief voor Brazilië van 50 procent ligt wel veel hoger dan de eerdere heffing van 10 procent.

Landen hebben tot 1 augustus om de hoge importheffingen via handelsdeals te voorkomen. De Europese Unie heeft nog geen brief van Trump ontvangen en hoopt in de komende dagen een handelsovereenkomst met de VS te sluiten. Volgens voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen wordt er onophoudelijk gewerkt aan een deal met de VS om de tarieven zo laag mogelijk te houden.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 922,90 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 910,23 punten.