AEX licht hoger in aanloop naar rentebesluit centrale bank VS

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag licht hoger geopend. Beleggers wachten vooral op het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank later op de dag. De Federal Reserve zal de rente naar verwachting opnieuw onveranderd laten.

De Fed wil waarschijnlijk meer duidelijkheid over de impact van het handelsbeleid en de importheffingen van president Donald Trump op de Amerikaanse economie en inflatie. De centrale bank komt ook met nieuwe ramingen voor de groei. Fed-voorzitter Jerome Powell geeft dan nog een toelichting op het rentebesluit.

De AEX noteerde kort na opening 0,1 procent in de plus op 914,91 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 881,28 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

Shell in de plus

De hoofdindex op de beurs in Istanbul zakte meer dan 6 procent en de Turkse lira daalde hard in waarde. Turkse beleggers reageerden geschrokken op de aanhouding van Ekrem Imamoglu, de burgemeester van Istanbul. Hij geldt als een belangrijke uitdager van Recep Tayyip Erdogan voor het Turkse presidentschap.

In de AEX won Shell 1,3 procent en behoorde daarmee tot de koplopers. Beleggingsadviseur TD Cowen kwam met een koopadvies voor het olie- en gasconcern. In de MidKap ging JDE Peet's 0,9 procent omhoog. Het moederbedrijf van Douwe Egberts profiteerde van een adviesverhoging van zakenbank BNP Paribas Exane.

Avantium

Bij de kleinere fondsen op het Damrak kwamen speciaalchemiebedrijf Avantium en windmolenfunderingsspecialist Sif nog met cijfers naar buiten. Avantium (min 3,6 procent) meldde dat de commerciële productie van bioplastic bij zijn nieuwe fabriek in Delfzijl binnen enkele maanden moet gaan beginnen. Sif zei dat de resultaten over 2024 aan de verwachtingen voldeden, maar dat de winstverwachting voor dit jaar wordt verlaagd. Het aandeel Sif ging ruim 12 procent onderuit.

Ook Theon International opende de boeken op Beursplein 5. Het Griekse bedrijf heeft voor tientallen miljoenen aan nieuwe orders binnengehaald voor nachtkijkers en warmtebeeldsystemen voor de defensiesector. Theon won bijna 6 procent, na een koerssprong van ruim 15 procent een dag eerder.

Euro- en oliekoersen

De euro noteerde 1,0910 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 66,71 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent goedkoper, op 70,37 dollar per vat.