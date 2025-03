Nederlander sinds drie maanden vermist in Venezuela na arrestatie

DEN HAAG (ANP) - Een 32-jarige Nederlander is sinds drie maanden vermist in Venezuela nadat hij werd opgepakt op het vliegveld van de hoofdstad Caracas. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat na berichtgeving van Trouw weten op de hoogte te zijn van de zaak. Het ministerie staat in contact met de familie van de man en verleent waar mogelijk consulaire bijstand.

De woordvoerder kan vanwege privacyredenen niet verder op de zaak ingaan. Trouw meldt dat de Nederlander op 24 december van Lissabon naar Caracas ging om daar bij een vriend langs te gaan voor de feestdagen. Eenmaal op het vliegveld werd hij gearresteerd door de Venezolaanse douane en sindsdien ontbreekt elk spoor, aldus de krant. Volgens Trouw is niet bekend waarom hij is opgepakt en willen de Venezolaanse autoriteiten daar niets over kwijt.

Volgens Trouw zijn er tientallen vergelijkbare gevallen. De krant schrijft dat de Venezolaanse mensenrechtenorganisatie Foro Penal hen als buitenlandse gijzelaars ziet, die om politieke redenen zijn opgepakt. De BuZa-woordvoerder laat weten dat er geen andere Nederlandse gevallen bij het ministerie bekend zijn.