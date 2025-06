AEX licht hoger in aanloop rentebesluit centrale bank VS

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag iets hoger geopend in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank later op de dag. De Federal Reserve laat dan naar verwachting voor de vierde keer op rij de rente in de Verenigde Staten onveranderd. Fed-voorzitter Jerome Powell komt ook met een toelichting. Daarnaast blijven beleggers de ontwikkelingen rond het conflict tussen Iran en Israël volgen.

De Fed begon dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Powell heeft al gezegd geen haast te hebben met het verlagen van de rente door alle onzekerheid over de impact van het beleid van president Donald Trump op de Amerikaanse economie. Zo kunnen zijn importheffingen de inflatie weer aanjagen. Trump heeft herhaaldelijk fel uitgehaald naar Powell met eisen om de rente verder te verlagen om de economie te stimuleren.

De AEX noteerde in de vroege handel 0,1 procent in de plus op 921,37 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 884,61 punten.