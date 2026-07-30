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AEX op nieuw slotrecord na grote drukte met bedrijfscijfers

Economie
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 17:51
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met een nieuw slotrecord de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten een grote hoeveelheid resultaten van onder meer ING, Shell, Air France-KLM, Magnum, BAM, ArcelorMittal en dsm-firmenich. Ook elders in Europa werden veel cijfers gepubliceerd. Verder lieten de chipfondsen op het Damrak wat herstel zien van de recente uitverkoop.
De AEX eindigde 1,1 procent hoger op een stand van 1104,69 punten. Het vorige slotrecord was op 16 juli met 1102,38 punten. ING kwam met goed ontvangen cijfers en won ruim 5 procent. Staalconcern ArcelorMittal klom 3,2 procent. Shell steeg 0,2 procent na een forse winststijging door de sterk gestegen olieprijzen door de Iranoorlog. IJsjesbedrijf Magnum stond eveneens licht in het groen.
Dsm-firmenich werd 11,7 procent duurder. Het voedings- en gezondheidsbedrijf kwam met beter dan verwachte cijfers en schrapt duizend banen om kosten te besparen. ASMI won 9,5 procent en Besi en ASML werden tot 5,7 procent hoger gezet.
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