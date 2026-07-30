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Schouten wil niks kwijt over betogers die herdenking verstoorden

Samenleving
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 17:14
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ROTTERDAM (ANP) - Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment toen de herdenking van de Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog werd onderbroken door enkele demonstranten. Tijdens de toespraak van Zvi Aviner Vapni, de ambassadeur van Israël in Nederland, riepen enkele demonstranten leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza.
"Van belang is dat de herdenking van de bijna 6800 inwoners van Rotterdam die nooit meer terugkeerden centraal staat." Schouten wilde verder niet ingaan op het incident. Ze wees erop dat de ambassadeur is uitgenodigd door de stichting die de herdenking organiseert.
De ambassade van Israël spreekt van "opnieuw een schrijnend gebrek aan respect en moreel besef" bij een kleine groep demonstranten. "Afgezien daarvan verliep de herdenking waardig en respectvol."
"Wij willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan een waardige, veilige en betekenisvolle herdenking, en ervoor heeft gezorgd dat de nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers van de Holocaust centraal bleef staan", aldus de ambassade.
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