AEX opent hoger op verkiezingsdag, wachten op rentebesluit VS

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is woensdag op de verkiezingsdag voor de Tweede Kamer licht hoger geopend. Beleggers in Europa zijn vooral in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank later op de dag. De Federal Reserve gaat dan naar verwachting de rente in de Verenigde Staten opnieuw verlagen. Daarnaast komen na het slot op Wall Street cijfers van de grote techconcerns Microsoft, Google-moeder Alphabet en Facebook-eigenaar Meta Platforms.

De AEX noteerde kort na aanvang 0,3 procent in de plus op 977,67 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 914,80 punten. De hoofdgraadmeter in Parijs zakte 0,1 procent en de DAX in Frankfurt stond iets hoger. Londen won 0,3 procent.

ASMI ging in de vroege handel 1,5 procent omlaag in de hoofdindex. De chiptoeleverancier ontving minder orders in het afgelopen kwartaal, vooral door een sterke afname uit China. De orders daalden met 17 procent tot 637 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. Daarnaast zei ASMI op een "langzame start" van 2026 te rekenen.

ING nieuwe financieel directeur

Adyen steeg ruim 7 procent in de AEX. De betalingsverwerker verhoogde de omzet in het derde kwartaal met 20 procent tot ruim 598 miljoen euro op jaarbasis. Dat was meer dan analisten hadden verwacht.

ING won 0,2 procent. De bank heeft Ida Lerner benoemd tot nieuwe financieel directeur. Zij komt van de Noorse bank DNB en volgt Tanate Phutrakul op die in april volgend jaar aftreedt.

Flinke groei winstgevendheid

Speciaalchemieconcern Corbion was koploper in de MidKap met een winst van 9 procent. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen sterk gepresteerd in de eerste negen maanden van dit jaar, met een flinke groei van de winstgevendheid. Corbion handhaaft verder zijn verwachtingen voor heel dit jaar.

In Frankfurt was er aandacht voor cijfers van onder meer Mercedes-Benz. Het Duitse automerk zag de winst in het derde kwartaal met bijna een derde dalen door zwakke verkopen op de Chinese markt en de Amerikaanse importheffingen. Daarnaast gaat Mercedes-Benz voor 2 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. De koers steeg bijna 7 procent. Ook Deutsche Bank (plus 2,7 procent) en chemieconcern BASF (plus 2,6 procent) kwamen met resultaten.

In Zürich publiceerde de Zwitserse bank UBS (plus 1,9 procent) cijfers en in Madrid gaf Banco Santander (plus 0,3 procent) inzage in de boeken. In Londen steeg de Britse farmaceut GSK 3,9 procent na een verhoging van de verwachtingen voor dit jaar. Automaker Aston Martin daalde 7 procent door tegenvallende cijfers.