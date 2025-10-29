ECONOMIE
Sportwagenfabrikant Aston Martin voelt tegenwind van alle kanten

Economie
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 9:58
LONDEN (ANP/RTR) - De Britse sportwagenfabrikant Aston Martin zag het afgelopen kwartaal een daling in de autoverkopen en een verder oplopend verlies. Volgens het beroemde automerk zijn de tegenvallende resultaten vooral te wijten aan een afzwakkende vraag, problemen in de toeleveringsketen en hogere Amerikaanse importheffingen. Aston Martin heeft zijn verkoopdoelstelling voor heel 2025 naar beneden bijgesteld.
Het verlies uit de kernactiviteiten van het bedrijf verdubbelde ruimschoots in het derde kwartaal tot 56,1 miljoen Britse pond, omgerekend ruim 64 miljoen euro. De omzet ging scherp omlaag met 27 procent tot 285,2 miljoen pond.
"Dit jaar wordt gekenmerkt door aanzienlijke macro-economische tegenwinden, met name de aanhoudende impact van Amerikaanse tarieven en de zwakke vraag in China", zegt Adrian Hallmark, topman van de fabrikant van exclusieve sportauto's. Aston Martin verkocht in het derde kwartaal 1430 auto's, 13 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
