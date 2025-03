AEX sluit voor het eerst in ruim 2 weken onder de 900 punten

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag voor het eerst in ruim twee weken onder de 900 punten gesloten. Beleggers wachten in spanning af wat de Amerikaanse president Donald Trump woensdag gaat doen. Hij heeft aangekondigd op die dag wederkerige importheffingen in te voeren. Dat zijn tarieven tegen landen die zelf heffingen op Amerikaanse producten hebben.

De AEX sloot 1 procent lager op 898,80 punten. De laatste keer dat de hoofdindex een handelsdag onder de 900 punten afsloot was op 13 maart. De MidKap eindigde 2,1 procent lager tot 849,85 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 1,6 procent. Op de beurzen wordt gevreesd dat de importheffingen leiden tot een wereldwijde handelsoorlog, een hogere inflatie en een mogelijke recessie in de Verenigde Staten.