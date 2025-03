Ontvoering kinderen Dalfsen vermoedelijk in 'relationele sfeer'

De politie vermoedt dat de ontvoering van de twee kinderen in Dalfsen maandagochtend gebeurde "binnen de relationele sfeer", zo deelt een politiewoordvoerder. "Dat is natuurlijk een breed begrip, maar ik kan er geen specifieke details over geven want dat raakt het onderzoek."

De 11-jarige Leya'nyssa (Leya) en haar 6-jarige broertje M'qaydian (M'Qaydi) werden voor het laatst gezien op het station in Dalfsen. Rond 08.00 uur kreeg de politie een melding binnen van "een situatie" daar. Wat mensen daar mogelijk hebben gezien, deelt de politie eveneens niet. Ook wil de woordvoerder niet kwijt wie de melding van de vermissing heeft gedaan. "Die informatie is bij ons wel bekend, maar gaan we niet naar buiten brengen omdat dit onderzoeksinformatie is."