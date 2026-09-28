AEX start handelsweek iets hoger, olieprijzen stijgen

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. Beleggers bleven onder meer attent op de olieprijzen die maandag weer opliepen.

De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt-het-vuren had afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd 2,5 procent duurder op 106,87 dollar. Amerikaanse olie steeg 1,8 procent in prijs tot 94,07 dollar per vat. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak met een winst van 1 procent.

De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 1084,97 punten. De beurzen in Londen en Parijs noteerden plussen van 0,3 procent, Frankfurt was vrijwel onveranderd.