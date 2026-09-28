Studeerde je tussen 2015 en 2023 zonder basisbeurs? Dan krijg je nog één keer geld van de overheid: €44,50 voor elke studiemaand onder het leenstelsel. Voor een vierjarige studie komt dat neer op ruim €2.100. Het geld komt alleen op zijn vroegst in april 2027, en tot die tijd rekent DUO gewoon rente over je hele studieschuld.

Onderwijsminister Rianne Letschert maakte in het Kamerdebat van 23 september bekend dat de nieuwe tegemoetkoming definitief is, meldt Kassa . Het consumentenprogramma van BNNVARA besteedde zaterdag een uitzending aan de vraag of dat genoeg is. Volgens Kassa zitten veel oud-studenten nog met een flinke studieschuld, een rente die oploopt en zorgen over hun financiële toekomst.

Zoveel krijg je erbij

Het nieuwe bedrag komt bovenop de tegemoetkoming die de 'pechgeneratie' sinds januari 2025 al kreeg. Wie vóór 2026 afstudeerde, kreeg toen €34,17 per studiemaand, meldt de Tweede Kamer. Volgens Kassa kwam die eerste tegemoetkoming uit op bijna €1.700. Wie tussen 2015 en 2019 begon met studeren, kreeg daar nog een aparte tegemoetkoming van bijna €2.200 bovenop.

De tweede ronde kost het kabinet €1,4 miljard. De eerste kostte volgens Erasmus Magazine ongeveer een miljard euro. Wat jij krijgt, hangt af van het aantal maanden dat je onder het leenstelsel studeerde:

3 jaar (36 maanden) onder het leenstelsel: 36 × €44,50 = €1.602

4 jaar (48 maanden) onder het leenstelsel: 48 × €44,50 = €2.136

Het bedrag van €44,50 is vastgesteld in prijspeil 2026

Het geld gaat eerst van je schuld af

Als alles goed gaat, krijgen oud-studenten de tegemoetkoming in april 2027, schrijft Erasmus Magazine. Heb je nog een studieschuld? Dan wordt het bedrag daarvan afgetrokken. Heb je geen schuld meer, dan krijg je het geld op je bankrekening. Je moet je rekeningnummer dan wel op tijd doorgeven.

Bij de eerste tegemoetkoming kreeg je alleen geld als je binnen de vastgestelde termijn je diploma haalde. In het nieuwe plan krijgt ook een kleine groep studenten de compensatie die om bijzondere redenen geen diploma kon halen, meldde de NOS in maart.

Wie nog een schuld heeft, ziet de €2.100 nooit op zijn rekening. Je ziet alleen een lager saldo bij DUO.

De rente loopt intussen gewoon door

Toen het leenstelsel gold, was de rente op studieschulden extreem laag: 0 of 0,1 procent, schrijft Kassa. Inmiddels betalen oud-studenten 2,33, 2,56 of 2,57 procent. Op 1 januari 2024 steeg de rente al van 0,46 naar 2,56 procent. Afgestudeerden met een studieschuld gingen toen vijf keer zoveel rente betalen, meldde de NOS destijds.

DUO berekent de rente elke maand over je totale schuld, inclusief de rente die er al bij is gekomen. Je betaalt dus rente op rente. Volgens het rekenvoorbeeld van DUO kost een schuld van €10.000 bij 2,33 procent €19,21 rente per maand. Neem Stef uit de Kassa-uitzending. Hij begon in 2019 met studeren en heeft nu ongeveer €30.000 studieschuld. Bij dat percentage komt er voor hem zo'n €58 rente per maand bij. Tot april 2027 is dat bij elkaar bijna €350.

Ook over het compensatiebedrag zelf betaal je intussen rente, omdat het nog niet van je schuld af is. Op €2.100 gaat het om ongeveer €4 per maand. Dat is weinig, maar het laat zien dat wachten nooit gratis is.

Met €30.000 studieschuld bouw je bij 2,33 procent tot april 2027 zo'n €350 rente op.

De minister zet er een streep onder, de kritiek blijft

Letschert noemt dit de laatste compensatie. In het debat zei ze dat hiermee een streep onder de discussie wordt gezet.

Wat mij betreft hebben wij daarmee het verleden afgesloten en kunnen we naar de toekomst kijken. - Minister Rianne Letschert (Onderwijs), in het Kamerdebat van 23 september

Niet iedereen vindt het genoeg. Sandra Beckerman (SP) stelde voor om de rente op de studieschulden van deze groep op 0 procent te zetten en de aflostermijn te verkorten van 35 naar 15 jaar. Volgens de minister is daar geen geld voor, meldt de Tweede Kamer. Stephan van Baarle, pardon, Ergin (DENK) noemde de tegemoetkoming "een kruimeltje", mede omdat de rente op de leningen blijft stijgen. Studentenbond LSVB wil dat oud-studenten volledig worden gecompenseerd voor de studiefinanciering die ze zijn misgelopen.

Kassa zette de bedragen naast elkaar. Een student krijgt nu in vier jaar zo'n €15.000 aan basisbeurs. Wie in 2019 begon, liep die grotendeels mis. Ook na alle compensaties en een correctie voor inflatie blijft er volgens Kassa een verschil van ongeveer €9.000. Volgens CBS-cijfers die Kassa aanhaalt, hadden begin 2025 ongeveer 1,6 miljoen mensen een studieschuld, gemiddeld €18.200. Het aantal mensen met een schuld van minstens €50.000 steeg van 33.000 in 2015 naar 146.000.

Wat je nu kunt doen

Log in bij Mijn DUO. Bij de details van je studieschuld zie je je rentepercentage en tot wanneer dat vaststaat.

Loopt je rentevaste periode af op 31 december 2026? Dan krijg je te maken met het rentepercentage voor 2027. DUO maakt dat half oktober bekend.

Heb je geen studieschuld meer? Zorg dan dat DUO op tijd je rekeningnummer heeft, anders kan het geld niet worden overgemaakt.

Wil je minder rente betalen? Via Mijn DUO kun je extra aflossen. Je schuld wordt dan lager en je betaalt in totaal minder rente.

Houd er rekening mee dat april 2027 geen harde datum is. Het geld komt alleen als de wetswijziging op tijd rond is.

Bronnen