Betaal jij meer in de webshop omdat je een iPhone hebt?

Jij scrolt op je dure iPhone naar een televisie. Je buurman zoekt op zijn oude Android precies naar hetzelfde en hij ziet een lagere prijs.

Het idee dat webshops hun prijzen opschroeven zodra ze een Apple-toestel herkennen, is een verhaal dat je vaker hoort. Maar is het ook echt waar?

Het korte antwoord

Een structurele 'iPhone-taks' is nooit aangetoond. Onderzoek van de Europese Commissie vond geen consistent en systematisch bewijs dat dezelfde producten standaard aan verschillende consumenten tegen verschillende prijzen werden aangeboden.

In theorie kan het wel. Een webshop kan gegevens over je bezoek, waaronder je apparaat, gebruiken om aanbiedingen of prijzen te personaliseren. Verboden is dat niet, maar er zijn wel regels. Past een webshop de prijs automatisch aan op jouw profiel, dan moet hij je dat vóór de aankoop laten weten. Dat staat ook bij de ACM en ConsuWijzer.

Ook zou de imagoschade voor een winkel enorm zijn als uitkomt dat mensen met een dure telefoon meer betalen.

Waarom de prijs dan toch schommelt

De echte boosdoener is vaak dynamic pricing. Dan verandert de prijs door vraag en aanbod, het tijdstip, de voorraad of de markt. Dat geldt voor iedereen, ongeacht je telefoon.

Een prijs kan stijgen omdat veel mensen hetzelfde product willen. Dat heeft dan niks te maken met een algoritme dat jouw iPhone herkent.

Zo betaal je niet te veel

- Incognito-stand: het kan je privacy verbeteren, maar er is geen garantie op een lagere prijs. Websites kunnen ook je account of locatie gebruiken.

- Vergelijk website en app: een prijsverschil kan voorkomen, maar betekent niet automatisch dat je bent benadeeld.

- Check de prijsgeschiedenis: voor dure elektronica of huishoudelijke apparaten laat de prijsvergelijker van Tweakers zien of een aanbieding echt voordelig is.

- Let op bij kortingsacties: bij een prijsvermindering moet een winkel in principe uitgaan van de laagste prijs uit de voorgaande 30 dagen. Een prijs mag niet eerst kunstmatig omhoog om daarna een spectaculaire korting te tonen. Vooral rond Black Friday is dat handig om te weten.

Conclusie

Slimme prijsalgoritmes bestaan zeker. Maar dat jij meer betaalt dan je buurman, bewijst nog niet dat je iPhone de oorzaak is. Neem dus goed de tijd om prijzen te vergelijken, voordat je op 'bestellen' klikt.