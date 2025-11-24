ECONOMIE
AEX toont geen herstel, Prosus omlaag na resultaten

Economie
door anp
maandag, 24 november 2025 om 17:59
anp241125176 1
AMSTERDAM (ANP) - Techinvesteerder Prosus was maandag een van de sterkste dalers bij de hoofdfondsen in Amsterdam na de publicatie van een tegenvallende winstgroei in de eerste jaarhelft. Het concern zag de winst flink stijgen door een hogere omzet uit zijn e-commerce-activiteiten en de verkoop van een deel van zijn belang in het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent. Toch rekenden beleggers op meer. Het aandeel verloor ruim 3 procent.
De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot een fractie hoger op 926,92 punten. Vrijdag verloor de hoofdindex 0,9 procent door zware koersverliezen bij de chipbedrijven. De MidKap ging het maandag beter af en klom 1,8 procent tot 875,97 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent.
De handel kreeg maandag wat steun van een herstel op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door uitlatingen van Fed-bestuurder John Williams. De president van de Federal Reserve in New York zei vrijdag dat een derde renteverlaging dit jaar nog altijd mogelijk is.
