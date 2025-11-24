ECONOMIE
Omstreden organisatie stopt hulpverlening in Gazastrook

Samenleving
door anp
maandag, 24 november 2025 om 17:46
anp241125175 1
GAZA (ANP/AFP/RTR) - Een omstreden organisatie die werd ondersteund door Washington en Israël, is gestopt met noodhulp in de Gazastrook. De particuliere Amerikaanse Gaza Humanitarian Foundation (GHF) meldt haar missie in het Palestijnse gebied na zes maanden te hebben beëindigd.
De Verenigde Staten kijken nu naar een alternatief voor humanitaire hulp, zeggen ingewijden. Meerdere concepten worden onderzocht.
Israël en de VS eisten eerder dat de Verenigde Naties via de GHF zouden werken. De VN weigerden dit. Zij en andere hulporganisaties trokken de neutraliteit van de GHF in twijfel. In de buurt van distributiepunten werden volgens de VN-topman voor mensenrechten honderden hulpzoekende Palestijnen doodgeschoten. Ook zou de GHF ontheemding van Palestijnen hebben geforceerd.
De hulpverlening aan de geteisterde Palestijnse burgerbevolking kan worden uitgebreid nu een bestand tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas standhoudt. Niet lang geleden werd er nog gewaarschuwd voor hongersnood.
