Rechtszaak rond vermeende omkoping door Damen in december verder

ZWOLLE (ANP) - De rechtszaak over onder meer vermeende omkoping en valsheid in geschrifte door scheepsbouwer Damen Shipyards uit Gorinchem gaat op 11 december verder. Dit heeft de rechter maandag besloten tijdens de eerste zitting in de omvangrijke zaak in de rechtbank in Zwolle.

Onder meer Damen, een dochteronderneming, topman Arnout Damen en oud-topmannen Kommer Damen en René Berkvens worden in de zaak verdacht van onder andere jarenlange omkoping van ambtenaren en valsheid in geschrifte bij de verkoop van schepen in bijvoorbeeld Brazilië, Indonesië en het Caribisch gebied. Damen zou steekpenningen hebben betaald via lokale tussenpartijen en hebben verzwegen dat deze partijen hoge commissiebetalingen tot in de miljoenen euro's kregen.

Maandag werd ook bekend dat de marketingdirecteur van Damen en de voormalige directeur van het Havenbedrijf van Curaçao een strafbeschikking hebben geaccepteerd.