AEX zakt door aanhoudende oorlog tegen Iran, olie opnieuw duurder

Economie
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 9:13
anp030326086 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag verder weggezakt. Beleggers bleven voorzichtig door de aanhoudende oorlog van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran. De prijzen van olie en gas gingen door de onrust verder omhoog. Philip Lane, hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank (ECB), waarschuwde in een interview met zakenkrant Financial Times dat een langdurige oorlog in het Midden-Oosten een forse stijging van de inflatie in de eurozone kan veroorzaken en de economische groei kan afremmen.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 1,2 procent lager op 1004,34 punten. De AEX sloot maandag al 1,1 procent in het rood. De MidKap verloor 1,9 procent tot 998,57 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,8 procent, na de verliezen tot 2,6 procent een dag eerder.
