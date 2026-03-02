Waarom slapen we na ons 60e ineens zo slecht?

Waarom slapen we na ons 60e slechter, worden we zo vroeg wakker en wat kun je eraan doen? De wetenschap achter ouder worden en slaap – plus praktische oplossingen.

Ook de hormoonhuishouding speelt mee. De aanmaak van melatonine – het “donkertehormoon” dat slaap inleidt – wordt minder, terwijl stresshormoon cortisol juist hoger kan blijven, wat doorslapen lastiger maakt. Bij vrouwen tellen overgang en daling van oestrogeen mee, bij mannen de afname van testosteron, wat de timing en stabiliteit van de slaap verder kan verstoren. Tegelijk stijgt de kans op slaapapneu, rusteloze benen, pijn en medicijngebruik, allemaal factoren die de nachtelijke rust ondermijnen.​

Heb jij het alleen? Uit internationale studies blijkt dat grofweg 30 tot 50 procent van de ouderen last heeft van slapeloosheidssymptomen zoals moeilijk inslapen of doorslapen. In Nederland geeft 20 tot 30 procent van de bevolking aan slaapproblemen te ervaren, waarbij de klachten duidelijk vaker voorkomen bij ouderen dan bij jongvolwassenen. Dat is niet onschuldig: chronische slaapproblemen hangen samen met een hoger risico op depressie, geheugenklachten, hart- en vaatziekten en ongelukken overdag. Goed slapen na je 60e is dus geen luxe, maar een gezondheidsinvestering.

Wat kun je er wél aan doen?

De geruststellende boodschap: je bent niet machteloos. Slaapkwaliteit laat zich op elke leeftijd beïnvloeden.

Licht en dagritme: veel daglicht in de ochtend of vroege avond helpt de verstoorde klok te resetten en maakt de nacht rustiger.​​

Strakke routine: elke dag rond hetzelfde tijdstip naar bed en opstaan, ook in het weekend, stabiliseert de biologische klok en verbetert de slaapkwaliteit.​​

Eten, drinken, toilet: eet ’s avonds licht, beperk cafeïne na de middag en stop twee uur voor het slapengaan met veel drinken om nachtelijke toiletbezoeken te verminderen.​

Bewegen: dagelijks wandelen of andere aerobische inspanning, liefst buiten, verdiept vooral de niet-REM-slaap en maakt de nacht minder brokkelig.​​

Train je brein: cognitieve gedragstherapie voor insomnia (CBT‑I) doorbreekt de vicieuze cirkel van piekeren en wakker liggen en helpt naar schatting een grote meerderheid van de patiënten, óók op latere leeftijd.​