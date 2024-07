AF-KLM verwacht 10 miljoen euro schadepost door computerstoring

PARIJS (ANP) - Air France-KLM verwacht een schadepost van rond de 10 miljoen euro door de wereldwijde computerstoring van vorige week. Door die storing moest KLM vrijdag 75 retourvluchten annuleren op luchthaven Schiphol, met name van en naar Europese bestemmingen.

Air France-KLM brengt de daadwerkelijke schadepost nog in kaart. Voor een deel had het concern te maken met gemiste inkomsten omdat mensen niet konden vliegen. Ook moesten reizigers worden ondergebracht in hotels. KLM liet zondag al weten dat het een omboekingsvoorstel heeft gedaan aan alle passagiers van wie de vlucht is geannuleerd door de computerstoring.

Topvrouw Marjan Rintel van KLM vond de storing vooral heel vervelend voor de mensen die vrijdag met vakantie wilden gaan. "We hebben de afgelopen maanden gefocust op een stabiele operatie en er alles aan gedaan om mensen op tijd weg te kunnen laten gaan. Dat we vrijdag tegen deze problemen aanliepen, is heel vervelend."

KLM had de situatie op Schiphol volgens Rintel vrijdag wel snel weer onder controle. "Halverwege de ochtend hebben we veel herstelwerkzaamheden kunnen doen, waardoor we dezelfde dag weer up and running waren. Zaterdag kon iedereen gelukkig weer met vakantie."