Retourzendingen Wehkamp fors gedaald na extra kosten

ZWOLLE (ANP) - Het besluit van webwinkelconcern Wehkamp om geld in rekening te brengen als producten retour worden gestuurd, heeft goed uitgepakt. Het aantal teruggestuurde producten daalde met 14 procent.

"Het was een gedurfde beslissing om te beginnen met het berekenen van kosten voor retourzendingen en bezorging aan huis op een moment waarop de economie zwak was en onze concurrenten beide diensten gratis aanboden", stelt topman Graham Harris. "Maar het is de juiste keus gebleken."

In april 2023 bracht Wehkamp als eerste in de markt een bedrag van 50 cent in rekening voor elk geretourneerd artikel. De extra kosten worden inmiddels ook in rekening gebracht bij kleertjes.com en mannenmodewebshop Union River.

"Dit komt onze financiële prestaties en ook onze ecologische voetafdruk ten goede", aldus Harris. "Ik zou alle spelers in de markt willen aanmoedigen om deze noodzakelijke sprong te maken, en zo onze industrie duurzamer te maken."