AFM blijft risico's crypto benoemen na sterke stijging door Trump

AMSTERDAM (ANP) - Hoewel de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump zich positief heeft uitgelaten over crypto blijft investeren in munten zoals bitcoin risicovol, waarschuwt Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Cryptomunten zijn sinds de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen erg gewild en sterk in waarde gestegen.

"In de vorige regeerperiode was hij sceptisch over crypto en nu heeft hij zich daar positief over uitgelaten", zei Van Geest donderdag. Wereldwijd is volgens haar geprobeerd de risico's rondom crypto beter te beheersen. Zo is het in China helemaal verboden om in cryptomunten te handelen en Amerikaanse toezichthouders waren bijvoorbeeld bezig om crypto beter te reguleren. "De vraag is of dat nog doorgaat."

De AFM benadrukt de risico's van beleggen in cryptomunten en stelt dat deze een ander soort product zijn dan beleggingsproducten die bijvoorbeeld langer onder toezicht staan. "Wij denken dat crypto een riskant, volatiel fenomeen is. We zeggen altijd tegen mensen: je moet er alleen geld in stoppen wat je kunt veroorloven om te verliezen."

Marktwaarde

De totale marktwaarde van cryptomunten wereldwijd is recent naar meer dan 3 biljoen (3000 miljard) dollar gestegen. De bitcoin is sinds de bekendmaking van de verkiezingsuitslag in de VS ruim 30 procent meer waard geworden en kwam eerder boven de historische grens van 90.000 dollar uit.

De AFM houdt zich bij cryptomunten "nog meer op afstand dan normaal", aldus de bestuursvoorzitter. Crypto heeft "geen heldere onderliggende waarde" zoals de waarde van een bedrijf bij een aandeel, stipte Van Geest aan. De toezichthouder geeft dan ook geen mening over de vraag of crypto bijvoorbeeld te hoog of laag gewaardeerd wordt.