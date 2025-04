AFM eist uitleg verzekeraars over hogere premie loyale klanten

AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil opheldering van verzekeraars over hogere premies voor loyale klanten. Bij bijna de helft van de schadeverzekeraars betalen trouwe klanten soms meer premie dan vergelijkbare nieuwere klanten. De toezichthouder zegt dat mogelijk sprake is van wettelijke overtredingen en vraagt zich af of het belang van klanten voldoende is meegewogen.

Verzekeraars kunnen premies voor bepaalde klanten steeds verder personaliseren. Via data en modellen schatten ze de verwachte schadelast van een bepaald persoon, en passen daar de premie op aan. Volgens de AFM kunnen verzekeraars ook de winstmarge afstemmen. Mogelijk wordt dan gekeken naar de kans dat klanten naar een andere verzekeraar overstappen.

De AFM waarschuwt dat dit soms leidt tot hogere premies voor loyale klanten die al jaren dezelfde verzekeraar hebben, dan voor nieuwere klanten, zonder dat verschillen in risicoprofiel dit verklaren. In sommige gevallen gaat het om een margeverschil van tientallen procenten. Bij een autoverzekering gaat dat al snel om honderden euro's.

Oneerlijk behandeld

De AFM heeft nu alleen nog maar naar cijfers gekeken. Maar om hoeveel mensen het precies gaat, kan de waakhond nog niet aangeven. Volgens de toezichthouder staat nog niet vast dat de wet is overtreden. Om dat te bepalen gaat de AFM in gesprek met verzekeraars die de verschillen moeten uitleggen.

Mogelijk worden groepen consumenten oneerlijk behandeld. Vooral potentieel kwetsbare mensen van wie bekend is dat ze niet of nauwelijks overstappen, zoals mensen met minder digitale vaardigheden, kunnen worden benadeeld, aldus de AFM. Bij daadwerkelijke overtredingen kan de AFM ingrijpen, bijvoorbeeld door boetes op te leggen.

"We zijn over de hogere winstmarges voor loyale klanten in gesprek met de betreffende verzekeraars en ook met het Verbond van Verzekeraars", laat AFM-bestuurder Jos Heuvelman weten bij de presentatie van het jaarverslag van de financiële waakhond. "Wij blijven de ontwikkelingen op dit vlak monitoren", geeft hij ook aan.