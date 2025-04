Topvrouw AFM voorziet meer faillissementen door heffingen Trump

AMSTERDAM (ANP) - Topvrouw Laura van Geest van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) denkt dat de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump in Nederland tot meer faillissementen en een hogere werkloosheid kunnen leiden.

"Als dit doorgaat, dan ga ik er wel vanuit dat er ook in Nederland bedrijven zijn die hier moeite mee krijgen en waardoor er ook mensen werkloos worden", zei ze dinsdag bij de presentatie van het jaarverslag van de toezichthouder.

"Ik heb geen model gedraaid", voegde ze er wel aan toe. "Ik denk ook dat een model draaien heel ingewikkeld is in deze tijden. Die modellen zijn altijd gemaakt op kleine bewegingen. Dit is een hele grote beweging, dus dat kun je dan niet zo voorttrekken."