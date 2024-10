AMSTERDAM (ANP) - De handel in het aandeel van de noodlijdende bussenfabrikant Ebusco is tijdelijk niet meer mogelijk. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten de handel tot nader order op te schorten vanwege de buitengewone aandeelhoudersvergadering die bezig is bij het in Deurne gevestigde bedrijf. Die is mogelijk doorslaggevend voor de toekomst van Ebusco.