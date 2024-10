Wel meldingen, geen klachten over gedrag Laurentien bij Financiën

DEN HAAG (ANP) - Bij het ministerie van Financiën zijn wel meldingen binnengekomen over het gedrag van prinses Laurentien, die zich inspant voor herstel voor slachtoffers van het toeslagenschandaal, maar geen klachten. Dat staat in een intern memo waar de NOS als eerste over berichtte, en dat ook is ingezien door het ANP.

Laurentien had contact met diverse ambtenaren bij Financiën vanuit haar rol als voorzitter van de Stichting (Gelijk)waardig Herstel, die een methode bedacht om gedupeerden van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag sneller aan passende compensatie te helpen. De afgelopen maanden kwamen signalen naar buiten dat zij in die gesprekken nog weleens over de schreef ging als zij haar zin niet kreeg.