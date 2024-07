AFM waarschuwt over stilletjes voorkennis geven aan analisten

AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft "veel bedrijven" gewaarschuwd dat ze financieel analisten niet stilletjes voorkennis mogen geven die niet met andere beleggers wordt gedeeld. Dit stelt de financiële waakhond nadat de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) dinsdag aanstipte dat beleggers bij verfconcern AkzoNobel mogelijk niet gelijktijdig zijn geïnformeerd over koersgevoelige ontwikkelingen.

Voorkennis en de plicht om belangrijke informatie onmiddellijk naar buiten te brengen, is een serieuze zaak in de financiële wereld. In het verleden zijn er miljoenenboetes uitgedeeld aan bedrijven die zich op dit vlak niet aan de regels hielden. Maar de AFM kan niet zeggen of de toezichthouder onderzoek doet naar AkzoNobel. "We kunnen niet op individuele gevallen ingaan vanwege toezichtvertrouwelijkheid. Dat is wettelijk zo bepaald", zegt een woordvoerster.

"Wat we wel kunnen melden is dat we veel bedrijven recent nog een mail hebben gestuurd." Daarin heeft de toezichthouder bedrijven in Nederland gewezen op een eerdere waarschuwing over ditzelfde onderwerp door de Europese toezichtkoepel ESMA. Die sprak in mei van "potentiële zorgen" en merkte op dat er vaker sprake lijkt van flinke koersbewegingen bij sommige aandelen nadat analisten door de betreffende ondernemingen zijn bijgepraat.