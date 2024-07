Fed-baas: argumenten voor renteverlaging worden sterker

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten zijn "niet langer een oververhitte economie " met een arbeidsmarkt die "aanzienlijk is afgekoeld" in vergelijking met de extreme situaties tijdens de coronapandemie, zei Jerome Powell, de Amerikaanse centralebankpresident, dinsdag voor het Congres. Volgens hem verbeterde de situatie rond de inflatie de afgelopen maanden en worden de argumenten voor renteverlagingen sterker.

De arbeidsmarkt "lijkt volledig in evenwicht te zijn teruggekeerd", verklaarde de Fed-baas die het beleid van de Federal Reserve verdedigde. Hij wees er echter op dat de Amerikaanse inflatie nog altijd boven de doelstelling van 2 procent is.

De Fed heeft de rente sinds juli vorig jaar op een niveau van tussen 5,25 en 5,5 procent gehouden om de inflatie te beteugelen. De aanhoudende inflatie in de VS heeft de Fed er tot nu toe van weerhouden om de rente te verlagen.

Beleggers hopen dat de Fed in september de leenkosten verlaagt en letten daarom vooral op aanwijzingen over de toekomstige renteplannen van de centrale bank. Donderdag komen ook nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers naar buiten. Dan wordt duidelijk of de Fed de strijd tegen de inflatie moet voortzetten of dat de centrale bank de teugels wat kan laten vieren door de rente te verlagen.