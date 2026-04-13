AFM wil regels voor inzet AI-tools op kapitaalmarkten

door anp
maandag, 13 april 2026 om 12:01
AMSTERDAM (ANP) - Er moeten duidelijke regels over verantwoording komen voordat AI-hulpmiddelen op grotere schaal worden ingezet bij de handel op kapitaalmarkten. Dat zegt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na onderzoek naar AI op de kapitaalmarkten.
Zogeheten AI-agenten, hulpmiddelen die met kunstmatige intelligentie zelfstandig taken uitvoeren, worden met de opmars van AI steeds vaker gebruikt door handelaren. Het gebruik van kunstmatige intelligentie op de kapitaalmarkten kan wel risico's met zich meebrengen, aldus de toezichthouder. Als er geen menselijk toezicht is, zou AI met mogelijk gemanipuleerde informatie het handelsverloop kunnen beïnvloeden.
Wanneer de systemen autonomer worden, vergroot dat volgens de AFM daarnaast het risico dat AI-agenten met elkaar gaan handelen zonder tussenkomst van mensen. "Voortdurende menselijke monitoring blijft essentieel om te waarborgen dat handelsmodellen zich gedragen zoals bedoeld, ze ethisch zijn ontworpen en niet worden misleid door onvolledige of gemanipuleerde data", vindt de waakhond.
De AFM zegt dat de mensen die deze hulpmiddelen gebruiken hier zelf verantwoordelijk voor moeten blijven, "hoe complex of ondoorzichtig een model ook wordt". AI-handelsmodellen moeten volgens de waakhond beheersbaar blijven. Er moeten garanties komen om te voorkomen dat modellen mazen in de regelgeving benutten, problematisch gedrag verhullen of illegale handelingen uitvoeren.
