AFM: 220.000 huizen hebben ernstige funderingsproblemen, wie betaalt 11 miljard euro aan kosten?

door Redactie
maandag, 13 april 2026 om 12:01
bijgewerkt om maandag, 13 april 2026 om 12:08
De huizen van bijna een half miljoen woningeigenaren hebben een hoog risico op funderingsproblemen of een mogelijke kwetsbare fundering. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na onderzoek. De hoogste risico's spelen bij de bijna 220.000 huizen van meer dan 120.000 eigenaren. Hun funderingsproblemen moeten volgens de toezichthouder worden hersteld.
De AFM schat dat het oplossen van de funderingsproblemen 11 miljard euro kost. Het herstel is duur, vindt de waakhond, maar de kosten voor huizenbezitters verschillen sterk. Gemiddeld komen die uit op 92.000 euro.
De meeste eigenaren, ruim 75.000, kunnen de kosten niet direct betalen. Deze mensen komen volgens de toezichthouder "aanzienlijke" bedragen tekort, in totaal 6 miljard euro. Verder lijkt een lening afsluiten voor meer dan 25.000 woningbezitters geen verantwoorde optie te zijn, aldus de AFM. Deze groep komt 3 miljard euro tekort.

Betrouwbare informatie

De AFM vindt de funderingsproblematiek zo "complex" dat de verantwoordelijkheid voor herstel niet volledig bij huiseigenaren zou moeten liggen. Preventieve maatregelen, zoals grondwaterbeheer, zouden verdere funderingsproblemen in de toekomst kunnen voorkomen.
De waakhond wil daarnaast dat het ministerie van Binnenlandse Zaken, gemeenten, makelaars en woningplatforms ervoor zorgen dat huiseigenaren makkelijk aan betrouwbare informatie over de funderingsrisico's kunnen komen, zodat die op tijd kunnen worden ontdekt. Ook wenst de AFM onder meer dat mogelijke aanvullende maatregelen worden onderzocht om het tekort aan financiering te verkleinen.

