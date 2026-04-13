AFM: financiële sector moet meer inspelen op onvoorspelbaarheid

AMSTERDAM (ANP) - De opeenstapeling van verschillende soorten risico's van de afgelopen tijd zorgt voor meer druk op de financiële markten. Economische onzekerheid, technologische versnellingen en aanhoudende geopolitieke spanningen grijpen steeds meer in elkaar. De financiële sector moet daarom meer inspelen op onvoorspelbaarheid en grillige marktbewegingen, stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij het presenteren van haar jaarverslag over 2025.

De situatie rond Iran laat volgens de toezichthouder daarnaast zien hoe snel gebeurtenissen doorwerken op bijvoorbeeld energieprijzen en inflatieverwachtingen. "We hebben te maken met een opeenstapeling van risico's waar we traditioneel al van één nerveus zouden worden. Dit is ons nieuwe normaal geworden: onvoorspelbaar, kort-cyclisch en cumulerend. De komende tijd kunnen we ons er maar beter op instellen", licht AFM-bestuursvoorzitter Laura van Geest toe.

De huidige situatie maakt het belangrijker dan ooit dat de financiële sector weerbaar en wendbaar is, aldus de AFM. Ondernemingen moeten volgens de waakhond sneller risico's kunnen herkennen, stevige buffers aanhouden en voorbereid zijn op meerdere ontwikkelingen tegelijk die ook in een steeds hoger tempo komen.

Van de AFM zelf vraagt dat naar eigen zeggen onder meer dat de toezichthouder risico's scherp in de gaten blijft houden en intensiever samenwerkt binnen Europa.