Afsplitsing ijstak Unilever vertraagd door sluiting overheid VS

LONDEN (ANP) - Unilever stelt de afsplitsing van zijn ijstak, omgedoopt tot The Magnum Ice Cream Company (TMICC), uit. Het voedingsmiddelenconcern heeft de tijdlijn daarvoor herzien door de sluiting van de Amerikaanse overheid. Daardoor is de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC niet in staat om de beursgang van TMICC in New York af te ronden, aldus Unilever in een dinsdag verstuurde verklaring.

Het bedrijf meldt wel dat de "voorbereidende werkzaamheden" voor de afsplitsing verder op schema liggen. "Unilever blijft vastbesloten en vertrouwt erop de afsplitsing in 2025 te kunnen uitvoeren. Verdere updates over het herziene tijdschema zullen zo snel mogelijk worden verstrekt."