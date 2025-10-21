ECONOMIE
Cloudservice Amazon functioneert weer normaal na storing

Economie
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 8:17
anp211025060 1
SEATTLE (ANP/RTR) - AWS, de cloudservice van Amazon, functioneert volgens het bedrijf weer naar behoren na een grote storing op maandag die veel sites en platforms platlegde. Onder meer Snapchat, Roblox en Signal waren slecht bereikbaar. Bij de website allestoringen.nl kwamen die dag duizenden meldingen binnen van gebruikers. Inmiddels is het aantal meldingen afgevlakt tot nul.
De oorzaak was maandagochtend al verholpen, maar de achterstanden werden geleidelijk weggewerkt. De problemen kwamen door een storing in de Amerikaanse staat Virginia, een belangrijk punt voor de diensten van Amazon.
Amazon heeft een derde van de wereldwijde cloudmarkt in handen, goed voor miljoenen apps en websites. Daarmee is het de grootste, voor Microsoft en Google.
Bij Signal konden gebruikers geen berichten versturen of ontvangen. Snapchat-gebruikers zeiden problemen te hebben met het versturen van snaps. Ook streamingdiensten Prime Video (van Amazon) en Disney+ en de videogame Fortnite hadden last van de storing.
