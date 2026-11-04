Ahold Delhaize geeft omzet- en winstwaarschuwing na cyberaanval

ZAANDAM (ANP) - Ahold Delhaize, eigenaar van onder meer Albert Heijn, Etos, Gall & Gall en bol, verwacht dat de omzet in het vierde kwartaal tussen de 200 miljoen en 250 miljoen euro lager uitvalt als gevolg van de cyberaanval vorige maand. Het bedrijfsresultaat valt hierdoor tussen de 75 miljoen en 100 miljoen euro lager uit, maakte het concern woensdag bekend.

Ahold Delhaize werd vorige maand getroffen door een cyberaanval, die leidde tot grote verstoringen bij Albert Heijn en andere winkelketens van het concern. Om de gevolgen van de aanval te beperken, haalde Ahold Delhaize uit voorzorg een aantal systemen offline. Daardoor waren de websites en apps van verschillende winkelketens dagenlang onbereikbaar. Ook kwamen meerdere distributiecentra stil te liggen, waardoor winkels te maken kregen met lege schappen.